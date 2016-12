Brasileiro desaparecido já havia sido deportado dos EUA

Um dos 19 brasileiros que desapareceram ao tentar entrar nos Estados Unidos pelas Bahamas já havia sido preso e deportado.



Renato Soares de Araújo estaria no barco clandestino que partiu de Nassau com destino a Miami no último dia seis de novembro.



A informação é da irmã dele, Marcilene Soares, que falou com Renato quando ele estava prestes a entrar na embarcação e, desde então, não obteve mais contato.



“Ele foi a primeira vez passado pelo México, ficou preso dois meses. Aí ele voltou pra casa, ficou 15 dias e voltou passando pelas Bahamas”, contou Marcilene.



O Itamaraty e as autoridades americanas estão prestando apoio à família e, até agora, não há indício de que o barco tenha afundado ou esteja à deriva.



