Voo é adiado e passageiros passam virada em avião

Passageiros que embarcaram no Rio de Janeiro com destino ao Ano-Novo em Nova York, nos Estados Unidos, tiveram de passar a virada do ano dentro do avião. Na primeira vez, o voo foi adiado após um problema mecânico. Já na segunda, uma passageira passou mal e a aeronave precisou pousar em Manaus, no Amazonas.



Segundo nota da companhia aérea American Airlines, o próximo voo estava programado para esta segunda-feira às 11h30 mas foi adiado para 12h47 (horário de Brasília). Às 12h57, finalmente o avião decolou, segundo registro da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).



Sucessão de atrasos



A peregrinação de aproximadamente 300 passageiros começou no último dia 30, no Rio de Janeiro, quando eles chegaram a embarcar na aeronave. Mas o avião teve um problema mecânico e o voo foi transferido para domingo, às 14h45. Houve um atraso de 40 minutos e passageiros já sabiam que passariam o Ano-Novo no aeroporto de Nova York.



Quando estavam prontos para decolar, uma passageira passou mal e o avião teve de fazer uma escala em Manaus.



Com a roupa do corpo, os passageiros chegaram ao hotel sem as malas. A companhia aérea não deu informações de onde elas estão.



A American Airlines informou que, em razão dos acontecimentos, o atraso do voo estourou as horas de trabalho da tripulação, que precisou ser trocada. Eles ainda disseram que lamentam pelos inconvenientes causados e ressaltam que a segurança dos passageiros e da tripulação é prioridade.



