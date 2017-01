Paraíba: Rebelião em penitenciária mata dois

Da Redação com BandNews FM

Uma rebelião na Penitenciária Padrão Romero Nóbrega de Patos, no interior da Paraíba, deixou dois mortos e dois feridos. O conflito teve início na manhã desta quarta-feira e até o momento não foi controlado.



Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram enviados ao local. Ambulâncias do serviço de Atendimento Móvel (Samu) levaram os feridos para unidades de saúde da região.



Mulheres de alguns detentos estavam na penitenciária porque era dia de visita íntima. Segundo a Polícia Militar, elas foram orientadas pelos presos a deixar o local. Todas estão ilesas.



Uma coletiva está prevista para a tarde desta quarta-feira, segundo informação de funcionários da penitenciária.



Leia também:

Promotor alerta para retaliação após massacre em Manaus