Explosão atinge empresa de fertilizantes em SP

Uma explosão atingiu uma unidade da Vale Fertilizantes na tarde desta quinta-feira, em Cubatão, litoral de São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Cubatão, Santos, São Vicente e Guarujá foram deslocadas para o local.



Após o estrondo, uma fumaça amarelada começou a sair das instalações e foi registada em imagens feitas por ouvintes da Rádio Bandeirantes.



A Vale Fertilizantes informou que houve um problema em uma correia transportadora da unidade 2 da empresa, localizada na Avenida Plínio de Queiroz, em Cubatão.



De acordo com a assessoria de imprensa, assim que o incêndio começou os funcionários foram retirados do local.

Segundo informações iniciais, não há feridos. A companhia afirmou ainda que segue monitorando a situação para entender o que causou o problema e qual é a composição do gás que ainda está sendo liberado da explosão.



Outro caso



Em janeiro deste 2016, um vazamento de gás levou mais de 30 pessoas a hospitais em Guarujá, também no litoral sul paulista. A fumaça tóxica foi dispersada no ar após uma explosão em um terminal de cargas do Porto de Santos. Por causa do acidente, famílias que vivem na região foram retiradas de suas casas.



