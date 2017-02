ES: Saqueadores começam a devolver produtos

Populares que saquearam lojas nos últimos dias no Espírito Santo começaram a devolver as mercadorias espontaneamente nas delegacias.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública capixaba, dezenas de produtos - como geladeiras, ventiladores, TVs e roupas de cama - já foram entregues.



Os saqueadores que estão devolvendo esses produtos, quase todos nas embalagens originais, são ouvidos pelos delegados e beneficiados por arrependimento posterior, previsto no Código Penal Brasileiro.



Eles serão autuados por receptação ou furto mas vão responder em liberdade pelos saques.



Boechat: Espírito Santo tem ladrões roubando de ladrões

Leia também:

Falta de diálogo entre governo capixaba e policiais dura meses



Em fotos, a crise capixaba