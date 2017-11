Família passa três dias na mata após fugir de assalto em barco no Pará

Casal e crianças estão com algumas escoriações, mas passam bem (Foto: Secretária de Segurança Pública do Pará)

O casal norte-americano Adam Heart, de 39 anos, e Emily Heart, de 37, e suas duas filhas foram localizados no final da tarde desta quarta-feira (1º) em uma vila na Ilha de Marajó, no Pará. Eles estavam desaparecidos desde domingo (29).

Moradores da vila Curumu, no município de Breves, encontraram a família e avisaram a polícia. A vila fica próxima do local onde piratas abordaram o barco em que os turistas viajavam de Belém a Macapá.

Os norte-americanos contaram que fugiram da embarcação logo que perceberam a ação dos criminosos. A família pulou na água e nadou até a margem. Eles ficaram na mata durante três dias se alimentando de frutas e bebendo água do rio.

Apesar de algumas escoriações leves pelo corpo, o casal e as crianças estão bem.

Ação de piratas

A polícia realizava buscas pela família desde que encontrou o carro e alguns pertences na balsa Andorinha, alvo de piratas fortemente armados no último final de semana.

Os assaltantes deslocaram o empurrador e a balsa para uma área conhecida como Porto dos Dias, onde retiraram os produtos do roubo e abandonaram as embarcações, deixando os tripulantes e passageiros presos.

Com a chegada da polícia, foi constatado que Adam, Emily e as duas crianças, de aproximadamente três e sete anos, já não estavam mais a abordo. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Adam, que é artista, e Emily, designer de moda, viajam pelo continente americano desde 2012. O casal, inclusive, teve a segunda filha em Florianópolis no ano de 2014.

Para a aventura, eles utilizam a van que foi achada pela polícia na balsa. Antes de ser encontrada, o último registro online da família era de sábado (28), quando o veículo atolou em uma estrada com lama entre Salvador e Recife.

Em um perfil no Instagram, a família - que partiu da Califórnia rumo à América do Sul, narra suas histórias turísticas e se classifica como "nômade".