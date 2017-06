Prédio residencial em Londres pega fogo

Incêndio teve início no segundo andar do prédio e se alastrou rapidamente

Um grande incêndio atingiu um prédio residencial em Londres na noite desta terça-feira (13) - madrugada de quarta-feira (14) pelo horário local, informou o The Guardian.



Vários apartamentos da torre de 27 andares, que fica localizada próxima ao bairro de White City, em North Kensington, pegaram fogo e alguns moradores ficaram presos no local.



Testemunhas relataram gritos de socorro vindos do prédio e até de pessoas se jogando da janela ou tentando descer com cordas improvisadas com lençóis. Cerca de 200 pessoas vivem na torre, que possui 120 apartamentos.



O Corpo de Bombeiros de Londres publicou, nas primeiras horas desta quarta, uma foto do incêndio nas redes sociais:

40 fire engines & 200 firefighters have been called to the Lancaster West Estate tower block fire #NorthKensington https://t.co/SmtWbgGpSg pic.twitter.com/H4qgGmh52Y — London Fire Brigade (@LondonFire) 14 de junho de 2017



Internautas também publicaram vídeos direto do local do tragédia:

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl — Xeni R (@xensxr) 14 de junho de 2017

Um outro vídeo, divulgado pelo Daily Mail, mostra as cordas improvisadas que os moradores fizeram para tentar escapar do prédio em chamas. Assista:





A Polícia Metropolitana de Londres atendeu vítimas de intoxicação por fumaça. Não há informações sobre mortos. A polícia também realizou uma evacuação completa na região.



Cerca de 200 homens do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência "em condições extremamente difíceis", segundo o comissário assistente da corporação Dan Daly. A suspeita é de que o fogo teria começado no segundo andar e se alastrado rapidamente.



Segundo um repórter da BBC, todo o bloco da torre ficou em chamas e há risco de o prédio desabar.

Toby Melville/Reuters Toby Melville/Reuters



Mapa do local do incêndio



