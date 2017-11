Usuários relatam falha no WhatsApp

Usuários do WhatsApp relataram problemas para acessar o aplicativo na manhã desta sexta-feira. O problema afetou várias regiões do mundo.

A falha no aplicativo começou por volta das 6h30 e voltou aproximadamente 7h.

O site Down Detector registrou um aumento no número de avisos de problemas com o aplicativo, com um pico de mais de 900 reclamações sobre dificuldades no acesso.

No Twitter, a hashtag #whatsappdown (em português "whatsappfora") apareceu em primeiro lugar como assuntos mais comentados no mundo.

A empresa ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado a falha.